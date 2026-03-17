Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı: Altaylı'nın doktorundan açıklama geldi

“Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla Haziran ayında tutuklanıp altı ay sonra serbest bırakılan gazeteci Fatih Altaylı’nın sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Cezaevinde sağlık sorunlarının ilerlediğini dile getiren Altaylı’nın, beyninde tespit edilen ve büyüyerek baskı oluşturan kitle nedeniyle bu sabah ameliyata alındığı, gazeteci İsmail Saymaz tarafından Halk TV yayınında açıklandı.

''Kötü huylu olmayan bir ur...''

İsmail Saymaz, bu sabah itibarıyla Fatih Altaylı’nın ameliyata alındığını ifade ederek şu açıklamada bulundu:

"Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7'de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor. Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kütlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı.

Ben de kendisine sordum, "Nasıl bir ameliyat, ağır bir ameliyat mı?" diye ama bana yanıt olarak 'Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter' yanıtını verdi"

Fatih Altaylı'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi

Gazeteci Fatih Altaylı’dan sağlık durumu hakkında açıklama geldi. Operasyonu gerçekleştiren doktor Türker Kılıç’ın verdiği bilgilerle, Altaylı durumu ve ameliyat süreci hakkında merak edilen tüm soruları yanıtlandı.

"Geçmiş olsun dilekleri için çok teşekkürler. 2,5 saatlik Operasyonu gerçekleştiren değerli hocam Türker Kılıç’ın açıklamasını paylaşarak tüm sorulara yanıt vermiş olayım:

Hastamız Sayın Fatih Altaylı’nın daha önce varlığı bilinen, yaklaşık 25 mm civarında meningioma adını verdiğimiz iyi huylu bir urunun varlığı biliniyordu. Tümörün son yıllarda bir miktar büyümesi sebebiyle kendisine bugün için bir tedavi planlaması yapılmıştı.

Bu sabah Gamma Knife Işın Cerrahisi Tedavisi’nin yapılabilmesi açısından çekilen detaylı MR’larında varlığını bildiğimiz 25 mm’lik menengiomaya ilaveten yeni bir 15 mm civarında meningiomanın daha oluşmuş olduğu saptandı. Ve her iki tümöre yönelik bu sabah aynı seansta tedavi gerçekleştirildi. Girişim sorunsuz gerçekleşti. Herhangi bir problemle karşılaşılmadı. Her iki iyi tümör, önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde küçülerek aktif olmayan hale gelecek. Hastamıza şifalar dileriz."