  3. Fatih Altaylı: Bu iş CHP'nin yeniden dizaynına kadar gider
Fatih Altaylı: Bu iş CHP'nin yeniden dizaynına kadar gider

Fatih Altaylı, CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali ve İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyım olarak atanması sonrası dikkat çeken bir CHP yorumunda bulundu.

Fatih Altaylı, “Bu iş, CHP’nin yeniden dizaynına kadar gidecek bir süreci başlatabilir. Eylül ayı CHP ve Türkiye için kolay geçmeyecek” değerlendirmesinde bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in görevden alınması ve Gürsel Tekin’in kayyım atanması ile ilgili siyasi çalkantı sürerken Silivri’de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı, YouTube yayınında CHP'nin içinden geçtiği sürece ilişkin “Eylül ayının CHP ve Türkiye için çok kolay geçmeyeceğini tahmin etmek zor değil. Bu iş, CHP’nin yeniden dizaynına kadar gidecek bir süreci başlatabilir. Bu kayyum meselesini, Özgür Özel hakkındaki fezlekeden ayrı düşünmemek gerek.” dedi. 

Fatih Altaylı'nın Özgür Özel hakkındaki fezlekeleri hatırlatması dikkat çekti. Özgür Özel hakkında dokunulmazlığının kadırılmasına ilişkin Meclis'te 4 ayrı fezleke bulunuyor. 

