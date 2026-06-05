Fatih Altaylı günlük YouTube yayınlarına yeniden başlıyor

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında günlük olarak gündemi yorumladığı yayınlarına yaz sonu yeniden başlayacğını açıkladı.

Geçen sene YouTube programındaki bir konuşması gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanını tehdit" iddiasıyla tutuklanan Altaylı, cezaevinden tahliye olduktan sonra yayınlarını devam ettirmemişti.

Altaylı bugün internet sitesinde kaleme aldığı yazıda "gençlere borcum var" diyerek yaz sonu yayınlara kaldığı yerden devam edeceğini belirtti.

Altaylı'nın yazısı şöyle:

"Sosyal medyaya günde bir iki kere bakıyorum. Hoşlanmıyorum ama bakmamak da mümkün değil, artık işimizin bir parçası.

Sürekli olarak, yaptığım programlarla ilgili izleyicilerden gelen çoğu olumlu tepki ile karşılaşıyorum. 'Abi, ne güzel demişsin, Fatih Bey yorumunuz harika, abi bu kadar doğru yorumları kimse yapmıyor. Kimse cesaret edemiyor' diyenler çoğunlukta ama elbette olumsuz eleştiriler de var.

Konu Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu ile ilgili açıklamalarım, sözlerim. Ancak sorun şu ki, bu sözlerimin hiçbiri yeni değil, yeni söylenmiş değil.

Kimi üç yıl, kimi iki yıl, kimi bir yıl önce söylenmiş sözler, yapılmış programlar. Evet, butlan kararı ile CHP’nin başına oturtulan kişiyi eleştiriyorum ama o programlar bu karardan çok önce, aylar hatta yıllar önce çekilmiş programlar.

Sakın yanlış anlamayın, o gün söylediklerimin arkasında değilim, bugün öyle düşünmüyorum demek istemiyorum. O gün ne dediysem, bugün o sözlerin arkasındayım ve hatta az bile dediğimi düşünüyorum ama o sözler yeni değil, o programlar yeni değil.

Yani diyeceğim o ki, bu yaz program yapmıyorum diye bana kızanlar, eleştirenler, hadi başla artık diyenler var. Ama görüyorum ki, yapmamama gerek yok. Bu yaz ne söylenmesi gerekiyorsa, onları zaten çoktan söylemişim. Ama merak etmeyin. Yaz sonunda yine günlük yorum programlarına başlayacağım. Çünkü gençlere borcum var. Bunu onlar için yapacağım."