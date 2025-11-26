Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası: Tutukluluğu devam edecek

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 'cumhurbaşkanını tehdit' suçu gerekçe gösterilerek 22 Haziran tarihinde tutuklanmıştı.

22 Haziran tarihinden bu yana Erkem İmamoğlu gibi birçok siyasi ismin de bulunduğu Silivri'de kalan Altaylı'nın ilk duruşması da tıpkı İmamoğlu gibi Silivri'de görülmüştü. O duruşmada mahkeme Heyeti, Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi ayrıca Cumhurbaşkanı avukatının katılma talebini kabul etti. Duruşma 26 Kasım tarihine, bugüne ertelendi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Gazeteci Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Altaylı, elindeki dosyayı ve notları havaya fırlatarak salondan ayrıldı.