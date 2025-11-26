  1. Ekonomim
  Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası: Tutukluluğu devam edecek
Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası: Tutukluluğu devam edecek

Kişisel YouTube kanalındaki bir videosunda kullandığı ifadeler nedeni ile 'Cumhurbaşkanını tehdit' suçu gerekçe gösterilerek tutuklanan Fatih Altaylı davasında bugün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık mütalaasında Altaylı'nın tutukluk halinin devamını isterken Altaylı'nın avukatları mütalaaya karşı yazılı savunma yaptı. Altaylı, beraatını istedi. Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

Fatih Altaylı hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası: Tutukluluğu devam edecek
Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki bir yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 'cumhurbaşkanını tehdit' suçu gerekçe gösterilerek 22 Haziran tarihinde tutuklanmıştı.

22 Haziran tarihinden bu yana Erkem İmamoğlu gibi birçok siyasi ismin de bulunduğu Silivri'de kalan Altaylı'nın ilk duruşması da tıpkı İmamoğlu gibi Silivri'de görülmüştü. O duruşmada mahkeme Heyeti, Fatih Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi ayrıca Cumhurbaşkanı avukatının katılma talebini kabul etti. Duruşma 26 Kasım tarihine, bugüne ertelendi.

Tutukluluk halinin devamına karar verildi

Gazeteci Fatih Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Altaylı, elindeki dosyayı ve notları havaya fırlatarak salondan ayrıldı.

