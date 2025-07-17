Fatih Altaylı hakkında iddianame hazırlandı: En az beş yıl hapsi isteniyor

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, Youtube kanalındaki sözleri nedeniyle "Cumhurbaşkanı'nı tehdit" suçundan iddianame hazırlandı. Altaylı'nın 5 yıldan az olmamak şartıyla ceza istendi.

Ne oldu?

Fatih Altaylı, kendi kanalındaki YouTube programında halkın yüzde 70’inin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına karşı olduğuyla ilgili bir anketi yorumlamış ve şöyle konuşmuştu:

“Bu oran çok da beklediğim oran. Şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez.

Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak, bu millet hoşuna gitmediği, istemediği zaman padişahını boğmuş bir millettir. Az buz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı, boğazlanan veya intihar etti süsü verilen.”

Altaylı’nın programında bu sözleri söylediği anı paylaşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, “Altaylı, suyun ısınmaya başladı” demişti.

Altaylı, 21 Haziran Cumartesi günü soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla hakkında resen soruşturma başatılan Altaylı, 22 Haziran’da tutuklanmıştı.