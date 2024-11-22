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Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında soruşturma

Gazeteciler Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
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Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında soruşturma
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Cumhuriyet Gazetesi'ndeki habere göre gazeteciler Fatih Altaylı ile İsmail Saymaz hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 21 Kasım'da Fatih Altaylı tarafından yazılan "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazıda ve aynı gün Halk TV’de yayınlanan "Rota" isimli programda İsmail Saymaz tarafından öne sürülen ve İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yalanlanan "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’ye MHP’li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" iddiası üzerine gazeteciler İsmail Saymaz ile Fatih Altaylı hakkında "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldı.

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