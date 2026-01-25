Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Usta oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen, 21 Ocak’ta, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Usta sanatçı için, kendi vasiyeti doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde anma töreni düzenlendi.

Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı ve tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla tutuklanan ve 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilen ardından 29 Aralık'ta tahliye edilen gazeteci Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından ilk kez Haldun Dormen'in cenaze töreninde görüntülendi.

Ne oldu?

Fatih Altaylı, YouTube kanalında söylediği sözler nedeniyle 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre Altaylı'nın eyleminin "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" belirtilmişti.

İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı anlatılarak, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin "iletme kastı" ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının eylemden haberdar olmasının ardından 23 Haziran'da şikayetçi olduğu aktarılmıştı.

Altaylı'nın, YouTube kanalındaki videoda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnekle cevap verdiği, sonrasındaki sözleriyle de sözde örneğini pekiştirmeye çalıştığı" belirtilen iddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanının hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit suçu işlediği iddia edilmişti.

İddianamede, Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davayı 26 Kasım'da karara bağlayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Altaylı'ya "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermiş ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Dosya gerekçeli kararın da açıklanmasının ardından istinafa taşınmıştı.