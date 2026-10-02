Fatih Altaylı: “TFF Başkanı istifa edecek” denildi

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Gazeteci Fatih Altaylı, 2 Ekim tarihli yazısında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun görevden ayrılacağına ilişkin bir federasyon yöneticisinin kendisine aktardığı ifadeleri köşesine taşıdı.

Altaylı’nın aktardığına göre yönetici, Hacıosmanoğlu’nun “artık sonuna geldiğini” ve bunu kendisinin de bildiğini öne sürdü.

Altaylı'nın köşesinde TFF yönetimiyle ilgili şu iddialar yer alıyor:

Hacıosmanoğlu’nun istifa edeceğini söylediği iddiası

Altaylı, TFF’nin kurucu yöneticilerinden biriyle konuştuğunu belirtiyor. Bu kişinin, Hacıosmanoğlu’nun TFF yönetim kuruluna bir hafta içinde istifa edeceğinin sözünü verdiğini söylediğini aktarıyor.

Aynı kişi, Hacıosmanoğlu’nun “bugün yarın istifa edeceğini” ve “haftaya orada olmayacağını” öne sürüyor:

"O koltukta hiçbirimizin beklemediği kadar uzun bir süre oturmayı başardı. Ama artık sonuna geldi. Bunu kendi de biliyor ve kabul etti. Federasyon yönetim kuruluna bir hafta içinde istifa edeceğinin sözünü verdi. Bugün yarın istifa edecek ve gidecek. Tüm desteği kaybolmuş vaziyette. Alakalı alakasız neredeyse tüm futbol camiasını lekelemek için yayınladığı liste bardağı taşıran son damla oldu. Haftaya orada olmayacak."

Altaylı’nın aktardığına göre bu kişi, Hacıosmanoğlu istifa etmezse TFF yönetim kurulundan 6 üyenin istifa ederek yönetimi düşüreceğini söylüyor.

Altaylı ayrıca, Hacıosmanoğlu’nun elinde bulunan “bahis oynayanlar listesi”ni aylardır tuttuğunu ve bu listeyi kulüp başkanları, yöneticiler ve federasyon yöneticileri üzerinde bir tehdit unsuru olarak kullandığını iddia ediyor.

Yazıya göre Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı isimlerin gözaltına alınmasının ardından bu listeyi kamuoyuna açıklayarak soruşturmaya karşılık verdi.

Yasin Kol bağlantısı

Altaylı, kaynağıyla yaptığı konuşmanın hemen ardından hakem Yasin Kol'un da gözaltına alındığını yazıyor ve Kol hakkında “başka iddialar” bulunduğunu belirtiyor.

Altaylı'nın yazısının bir diğer dikkat çekici cümlesi şu çerçevede:

“Ankara’da federasyon başkanı ile ilgili iddiaların da araştırıldığı yolunda çok fazla dedikodu var."