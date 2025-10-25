Fatih Altaylı Youtube kararını verdi

Tutuklu gazeteci Fatih Altaylı'yı ziyaret eden Bahar Feyzan ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. Gazeteci Bahar Feyzan, yeniden Youtube yayını yapıp yapmayacığı merak edilen Fatih Altaylı'nın yeniden yayın yapacağını ancak içerikte değişikliğe gideceğini söyledi.

Bahar Feyzan’ın açıklamasına göre Fatih Altaylı, siyasetten uzaklaşıp bilim ve röportaj programlarına yönelecek.



Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözler sarf ettiği gerekçesiyle tutuklanmıştı. 3 Ekim'de hakim karşısına çıkan Fatih Altaylı'nın tutukluk halinin devamına karar verilmişti.

Mahkeme esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı, 26 Kasım'a ertelemişti.

Altaylı, Youtube yayınlarına ara verdiğini açıkladı

Tutukluluğunun devamına karar verilen Fatih Altaylı, Youtube kanalında sadece metnin yer aldığı bir video paylaşarak bir süre Youtube'a ara verdiğini duyurmuştu.

Feyzan: Siyasetten usanmış halde

Gazeteci Bahar Feyzan, Fatih Altaylı'yı Silivri'de ziyaret etti. Kendi kanalından açıklama yapan Feyzan şunları söyledi:

"Çıkınca bir süre tatil yapmak, tatilden sonra da bilim ve röportaj programına devam etmek istiyor. Siyasetten usanmış vaziyette. Bunu korktu, geri adım attı gibi algılamayın."