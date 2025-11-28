Fatih Altaylı, YouTube'a geri dönüyor: Süreci zorlaştırmamak için geri çekilmiştim, faydası olmadı

"Cumhurbaşkanı'na tehdit" suçlamasıyla yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası alan gazeteci Fatih Altaylı, ekim ayındaki ilk duruşmanın ardından ara verdiği YouTube yayınlarına geri dönme kararı aldı.

"Kanala lisans vermeyebilirler"

Altaylı'nın ekranlara dönme kararıyla ilgili, katıldığı bir canlı yayında konuşan gazeteci İsmail Saymaz şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Altaylı yeniden YouTube yayınlarına başlayabilir. Bu yönde bir karar aldığını duydum. Halihazırda lisans süreci devam ediyor, kanala lisans vermeyebilirler, mahkeme kararıyla kanalı erişime kapatabilirler, bu tip engellemeler söz konusu olabilir. Tahliye olması halinde bir süre dinleneceğini, bilimsel yayınlar yapacağını söylemişti. Gel gör ki hiçbirinin faydası yok. Ne YouTube yayınlarını sonlandırmanın ne çıktıktan sonra bilimsel yayınlara yönelmenin bir karşılığı olmuş. Mahkeme ağır bir karar vererek sert bir yaptırım uyguladı. Altaylı'nın elinden yayınlarına devam etmekten başka bir şey gelmiyor."

Saymaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Altaylı şöyle düşünüyor; 'Ben 1,5 - 2 aydır YouTube kanalıma mektup yazmıyorum, paylaşmıyorum. Mahkeme karşısında bir adım geri çekildim ve süreci zorlaştırmamak için bu karalı aldım ama benim geri çekilmiş olmam tahliye yönünde bir karar yol açmadı, ben de devam edeyim.' Kendisini ziyaret edenlere mesaj da vermişti. Tahliye olması halinde bir süre dinleneceğini, bilimsel yayınlar yapacağını söylemişti. Gel gör ki hiçbirinin faydası yok. Ne YouTube yayınlarını sonlandırmanın ne çıktıktan sonra bilimsel yayınlara yönelmenin bir karşılığı olmuş. Mahkeme ağır bir karar vererek sert bir yaptırım uyguladı. Altaylı'nın elinden yayınlarına devam etmekten başka bir şey gelmiyor. Önümüzdeki günlerde yayınlarını yeniden izlemeye başlayacağız."