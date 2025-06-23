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Fatih Altaylı’dan cezaevinden ilk mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehdit içerikli sözler gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, Silivri Cezaevi’nden İsmail Saymaz’a bir mektup gönderdi.

Haber Merkezi
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Fatih Altaylı’dan cezaevinden ilk mektup
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Gazeteci Fatih Altaylı, bir YouTube yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler sarf ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturmada tutuklandı.

Altaylı, Silivri Cezaevi’nden meslektaşı İsmail Saymaz’a bir mektup gönderdi. Altaylı'nın mektubu, Saymaz tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Mektubunda yaşadığı süreci ve duygularını aktaran Altaylı, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İsmail, halimi hatırımı sormuşsun! Sağ ol, iyi ki varsınız. Hukuksuzluk dönemlerinin kurbanı çok olur. Gençler bizim yerimize bedel öderken biz sessiz kalacak değiliz. Adalet için hepimiz savaşıyoruz. Bildiğim şudur, ‘iyiler daima kazanır’.

Şunu da herkes bilsin: Emniyet'te, Silivri'de hep iyi muamele gördüm, hep iyi insanlarla karşılaşıyorum. İyiler hâlâ çoğunlukta. Her şeye rağmen. Seni ve bütün arkadaşları sevgiyle kucaklıyorum. Biliyorum ve hep söylüyorum: ‘Bu da geçer ya hu.’

Sevgiler,
Fatih"

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