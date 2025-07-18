Fatih Altaylı’dan hakkında hazırlanan iddianameye ilk açıklama

İstanbul Başsavcılığı, Youtube yayınındaki sözleri gerekçe gösterilerek tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanı'nı tehdit” iddiasıyla iddianame düzenledi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “müşteki” olarak yer aldığı iddianamede Altaylı’nın “Cumhurbaşkanı'na fiili saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit” suçunu işlediği iddia edildi. Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası isteniyor.

Fatih Altaylı, YouTube yayınında okunan Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mesajında, iddianame ile ilgili şunları söyledi:

“2,5 dakikalık konuşmam için 25 gündür iddianame hazırlanmasını bekliyorduk. Sonunda iddianame hazırlandı ve en az 5 yıl hapis sistemiyle dava açılıyor. Şaşırdım mı? Hayır. Yasada olmayan uydurma bir suçla uyduruk bir şekilde tutuklayanlar elbette böyle bir iddianame hazırlayacaktı. Ama şunu biliyorum ki benzer iddialarla farklı mahkemelerde görülen ve aynı kanun maddelerine dayanılarak yapılan yargılamalarda yargı çok yerinde kararlar verdi. Bunların birkaçını dün Barış Terkoğlu Cumhuriyet'te yazdı. Yani beklemediğim bir iddianame değil ama yasaya da uygun değil. İlginç olan iddianamenin avukatlarımdan önce basına dağıtılmasıydı. Hak yerini bulur. Bunu biliyorum. Adalet bir şekilde tecelli eder. Kimse dertlenmesin.”