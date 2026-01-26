Fatih Altaylı'dan tahliye sonrası ilk video: Gözaltına alındığı anları anlattı

YouTube kanalındaki programında söylediği sözleri nedeniyle 22 Haziran'da tutuklanan gazeteci Fatih Altaylı, tahliye olduktan sonraki ilk videosunu paylaştı.

YouTube kanalındaki bir yayınında sarf ettiği sözler nedeniyle "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla tutuklanan Gazeteci Fatih Altaylı tutukluluğunun 190. gününde 29 Aralık’ta tahliye edildi.

Yaşadıklarını anlattı

Tahliye olmasının üzerinden yaklaşık 1 ay sürenin geçmesinin ardından Fatih Altaylı'dan yeni video geldi.

Gözaltına alındığı ilk günü anlatan Altaylı, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Tam haziran başıydı. Haziran sonuydu pardon. Evde Zeynep'e yaprak sarması yapıyordum. Çok sevdiği için. Ne yemek yapayım demiştim. Yaprak sarması istemişti. Evde yaprak sarması yaptım. Onu tencereye dizdim. Ocağa koydum.

O sırada bizde bir yabancı öğrenci kalıyordu. İşte zaman zaman yurt dışından bize öğrenciler gelip kalırlar. Burada bir düzen kuruncaya kadar işte onlara ev ayarlayacak, okul yurdu ayarlayacak falan böyle. Yurt dışından kimi doktora öğrencisi kimi başka bir şey yapan öğrenciler gelip böyle bazen bir hafta bazen 15 gün bizim evde kalırlar.

Çünkü ben seviyorum öğrencileri esnek olmayı. Özellikle bu işte doktora düzeyde öğrenciler gelince iyi de oluyor. Evde de bir Güney Afrikalı öğrenci vardı. İki gün önce gelmişti. Onunla da işte akşam yemeği hazırlığı yapıyorduk. Kapı çaldı. Kapıyı açtım. Karşımda 5-6 tane polis merdivende duran birkaç polis. Tam sayılarını hatırlamıyorum. 8 kadardı galiba. Ondan sonra 'Fatih Bey, iyi akşamlar' dediler. Görünce hemen 'Hazır mıyım?' dedim.

'Evet lütfen' dediler. Dedim ki 'gidip giyineyim.' Çünkü üstümde beyaz bir pantolon lacivert bir gömlek vardı. Dedi ki içeri giremezsiniz. 'Niye giremiyorum' dedim. Dediler ki 'hayır.' 'Peki ya pijamayla olsaydım ne olacaktı' dedim. Ona bir cevap alamadım açıkçası. 'Neyse telefonunuzu getirin' dediler.

"Evdekilerle vedalaşma fırsatım olmadı"

Hande evde yoktu o sırada. O da ablasıyla beraber Bodrum'a gitmişti. Telefonumu getirdil evde çalışan yardımcımız. Dedim 'yanıma eşya falan bir şey alayım.' 'Yok' dedi 'Fatih Bey böyle geliyorsunuz.' İyi. Evdekiler vedalaşma fırsatım bile olmadı. Hatta telefonumla da eşime arama fırsatım da olmadı ona da izin verilmedi.

"Kelepçe falan da takmadılar"

Aşağı kapının önüne indik. Üç tane ekip arabası vardı. Bir önünde bir arkada bir de ortada. Ortadaki araca beni aldılar. Son derece kibar. Son derece terbiyeli en ufak bir ne diyeyim böyle kötü tavır falan yok. Bindik oraya bir kelepçe falan da takmadılar."

Haldun Dormen'in cenazesinde görüntülenmişti

Fatih Altaylı, tahliyesinin ardından ilk kez dün Haldun Dormen'in cenaze töreninde görüntülenmişti.

Ne oldu?

Fatih Altaylı, YouTube kanalında söylediği sözler nedeniyle 22 Haziran'da tutuklanmıştı.

Altaylı'nın YouTube kanalından 20 Haziran'da yaptığı yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldığı hatırlatılan iddianamede, söz konusu ifadelerin yer aldığı video çözümleme tutanağına göre Altaylı'nın eyleminin "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiği" belirtilmişti.

İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasının ardından geniş kitlelere ulaştığı anlatılarak, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin "iletme kastı" ile gerçekleştirildiğinin tereddüde mahal bırakmayacak nitelikte açık olduğu kaydedilmişti.

İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının eylemden haberdar olmasının ardından 23 Haziran'da şikayetçi olduğu aktarılmıştı.

Altaylı'nın, YouTube kanalındaki videoda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında sorulan soruya, milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnekle cevap verdiği, sonrasındaki sözleriyle de sözde örneğini pekiştirmeye çalıştığı" belirtilen iddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanının hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit suçu işlediği iddia edilmişti.

İddianamede, Altaylı'nın "Cumhurbaşkanını tehdit" suçundan 5 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istenmişti.

Davayı 26 Kasım'da karara bağlayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Fatih Altaylı'ya "Cumhurbaşkanına yönelik tehdit" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası vermiş ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti.

Dosya gerekçeli kararın da açıklanmasının ardından istinafa taşınmıştı.