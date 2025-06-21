Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor

Gazeteci Fatih Altaylı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sözleri iddiasıyla gözaltına alınmasına tepkiler büyüyor. Siyasiler sosyal medya hesaplarından Altaylı’nın gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Zafer Partisi: Hiçbirimizin “sıra bana gelmez” diyemeyeceği bir eşikteyiz

Zafer Partisi’nın sosyal medya hesabından Fatih Altaylı’nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapıldı:

“Fatih Altaylı’nın gözaltına alınması, artık hiçbirimizin “sıra bana gelmez” diyemeyeceği bir eşiğe işaret ediyor.

Bu ülkede gazetecilik yapmak, yazmak, konuşmak; iktidarın çizdiği sınırları aştığınız anda suç sayılıyor. Çünkü muktedirler artık fikri susturamıyor, onun yerine sahibini susturmayı tercih ediyor. Bu; hukuk devleti değil, korku rejiminin habercisidir.

Biz biliyoruz: Susturulan bir gazeteci, yalnızca bir kişi değildir. Susturulan, halkın gerçeklere ulaşma hakkıdır. Susturulan, eleştiridir, sorgulamadır, düşüncedir. Ve susturulan her ses, iktidarın meşruiyetinden bir parça daha koparır.

Bugün Fatih Altaylı, yarın bir başkası. Çünkü bu bir istisna değil; bir sistemdir. Düşman ceza hukuku, muhalifi “suçlu”, gazeteciyi “tehdit”, fikri “tehlike” olarak kodlayan sistematik bir çürümedir.

Altını çiziyoruz: Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğüne ve birleştirici değerlerine kastetmediği müddetçe hiçbir görüş suç değildir. Basın özgürlüğü, sadece duymak istediklerimiz için değil, duymaya tahammül edemediklerimiz için de gereklidir.

Bu bir tercih değil; bir duruştur. Bugün konuşmazsak, yarın konuşacak kimse kalmaz.”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir: Yargıyı sopa yapan düzenin sonu belli

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Savcı kimden talimat alıyor? Sabah sarayın başdanışmanı "Suyun ısındı Fatih" diyor, akşama kalmadan Fatih Altaylı gözaltına alınıyor. Hukuk değil, sarayın tehditleri işliyor! Ekrem İmamoğlu’nu, seçilmiş belediye başkanlarını, gazetecileri susturmak için yargıyı sopa yapan bu düzen çürümüş düzenin sonu belli. GİDECEKSİNİZ!"

CHP’li Mahmut Tanal: CMK’ya aykırı

Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Gazeteci Fatih Altaylı’nın güneş battıktan sonra, karanlık çöker çökmez gözaltına alınması, ne hukuka ne de vicdana sığar!

Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) açık hükümlerine göre, ifade vermesi istenen bir kişi, önce usulüne uygun olarak çağrılır.

Çağrıya uymayan olursa, ancak o zaman zorla getirme gündeme gelir.

Fatih Altaylı ne kaçak, ne firari, ne de ifade vermekten kaçan biri!

Peki neden gece?

Neden alelacele?

Neden gündüz değil?

Çünkü amaç hukuku uygulamak değil, korku yaratmaktır.

Bu işlem makul değil, siyasidir.

Bu ülkede artık mahkemeler gündüz çalışmıyor mu?

Yargı, hukuku değil, iktidarın hırsını yerine getirmek için mi kullanılıyor!

Bu gözaltı, CMK’ya aykırıdır!

Bu gözaltı, demokratik bir hukuk devletinde kabul edilemez.

Derhal serbest bırakılmalı, yargı üzerindeki siyasi gölge kaldırılmalıdır.

Bu millet susturulamaz, bu karanlık dayatmalara boyun eğmeyeceğiz.”

Muharrem İnce: Devlet intikam duygusuyla, nefretle, tehditle yönetilmez

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Rakiplerini zindana at, gazeteciyi gözaltına alarak sustur, eleştireni hedef göster… Böyle mi yöneteceksiniz ülkeyi? Devlet intikam duygusuyla, nefretle, tehditle yönetilmez. Korku salarak bu milleti sindiremezsiniz. Türk milleti boyun eğmez, susmaz, diz çökmez!"

Hukukçu Hüseyin Ersöz: Tehdit suçunun oluşması söz konusu değil

Hukukçu Hüseyin Ersöz Sözcü TV'de katıldığı programda Fatih Altaylı'nın gözaltına alınmasına ilişkin şunları söyledi:

“Fatih Altaylı‘ya gözaltı yapılan maddeye göre; açık bir şekilde sizin, kişinin hayatına ve vücut bütünlüğüne bir saldırı gerçekleştireceğiniz yönünde bir beyanı olması lazım. Tehdit suçunun oluşması söz konusu değil.”

Ayrıntılar geliyor...

Fatih Altaylı neden gözaltına alındı?

Gazeteci Fatih Altaylı'nın bir YouTube yayınında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı ve gözaltına alındığı bildirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili açıklamasında, Fatih Altaylı'nın YouTube kanalındaki 20 Haziran 2025 tarihli yayınında "Erdoğan'ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle" hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Soruşturmanın Türk Ceza Kanunu'n 310. Maddesi'ndeki Cumhurbaşkanı'na tehdit suçundan başlatıldığı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral X hesabından Altaylı'nın bazı ifadelerini içeren bir görüntüyü "Suyun ısındı" sözleriyle paylaşmıştı.

Altaylı söz konusu videoda, Türkiye'de halkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ömür boyu görevde kalmasına yüzde 70 oranında "Hayır" dediğine işaret eden bir anketi yorumlamıştı.

Fatih Altaylı şunları söylemişti:

"Bu oran, çok da beklediğim bir oran. Şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez."

Altaylı, "Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden söz etmiyorum, uzak geçmişine bak. Bu millet padişahını boğmuş bir millettir, hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikasta giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen."