  Fatih Altaylı'nın RTÜK'e itirazı reddedildi
Fatih Altaylı'nın RTÜK'e itirazı reddedildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) YouTube kanallarına lisans alma zorunluluğu getirmesine ilişkin, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı ve avukatlarının yaptığı itiraz, Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından usulden reddedildi. Mahkeme, kararında söz konusu işlemin “tek başına idari davaya konu edilemeyeceğini” belirtti.

Fatih Altaylı'nın RTÜK'e itirazı reddedildi
Haziran'dan bu yana cezaevinde olan gazeteci Fatih Altaylı'nın RTÜK'e açtığı itiraz davası reddedildi.

Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) Silivri'de tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına lisans zorunluluğu getirmişti.

27 Mart'ta alınan kararı Altaylı ve avukatları yargıya taşımıştı. Söz konusu itiraz Ankara Mahkeme kararında “tek başına idari bir davaya konu edilmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

RTÜK 72 saat süre vermişti

RTÜK 27 Mart’ta yaptığı kurul toplantısında Fatih Altaylı ve Flu TV'nin YouTube hesaplarına, yayın lisansı almaları için 72 saat süre tanımıştı.

Karar üzerine Altaylı ve avukatları RTÜK’e ilgili kararın iptali için dava açtı.

 

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; Altaylı ve avukatlarının başvurusu hakkında kararını veren Ankara 6. İdare Mahkemesi, kararında başvurunun “tek başına idari bir davaya konu edilmesinin mümkün olmadığı”nı söyledi.

Bu gerekçeyle esasın incelenmesine olanak bulunmadığını belirten mahkeme, davayı reddetti.

