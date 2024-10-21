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Fatih Camisi'nde imama ve cemaate bıçakla saldıran sanığa 30 yıla kadar hapis talebi

Fatih Camisi imamı Galip Usta ile cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladığı, bir kişiyi de darbettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanığa 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi.

Haber Merkezi
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Fatih Camisi'nde imama ve cemaate bıçakla saldıran sanığa 30 yıla kadar hapis talebi
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İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Ömer Salgın'ın camiye gittiği, burada biraz zaman geçirdikten sonra imam Galip Usta'yı, öldürmeye elverişli kesici aletle yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaraladığı anlatıldı.

Mütalaada sanığın, müştekiler Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik eyleminden dolayı, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten ağır yaralama" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından toplam 16 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi istendi. Olaya müdahale ettiği sırada ayağı kırılan Yusufcan İslam'a yönelik ise "kasten yaralama" suçundan sanığın beraati öngörüldü.

Mütalaanın ardından söz alan tarafların avukatları savunma yapmak üzere süre talep etti.

Mahkeme heyeti, taraflara savunmalarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Fatih Camisi'nde 8 Ocak'ta namaz sırasında sorun çıkaran sanık Ömer Salgın, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkartılmıştı. Namazın ardından imam odasına giren ve Galip Usta ile konuşmak istediğini belirten sanık, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın ardından yakalanan Salgın hakkında, Galip Usta ve Bilal Erdem'e yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 18 yıldan 30 yıla kadar, Yusufcan İslam'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamıştı.

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