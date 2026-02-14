Fatih Erbakan: 2027 içerisinde seçim olacağını öngörüyoruz

Erbakan, partisinin Bozüyük 3. Olağan İlçe Kongresi için geldiği Bilecik'te esnaf ziyareti yaptı. Ziyaretler sırasında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Erbakan, Adalet ve İçişleri Bakanlıklarındaki değişikliklere ilişkin “Sayın Cumhurbaşkanının takdiri. Yeni bakanlığa gelen arkadaşlarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum, Allah hayırlı hizmetler nasip etsin” dedi.

“Gayretli bir şekilde seçimlere hazırlanıyoruz”

Erken seçime ilişkin de konuşan Erbakan, şunları aktardı:

“2027 yılı içerisinde bir seçim olacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. 2026 yılı seçimden önceki son yılımız olarak değerlendirdiğimiz için gayretli bir şekilde seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah bu yapılacak olan seçimlerin ülkemize ve milletimize de hayırlar getirmesini de Cenabıallah’tan niyaz ediyorum.”