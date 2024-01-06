Fatih Erbakan: AK Parti'yle ittifak kararımızı pazartesi günü vereceğiz

Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda, partinin üye kaydında rekor kırdığını belirterek, üye sayısının 4 ayda 260 binden 369 bine yükseldiğini söyledi.

Bir gazetecinin ittifak sürecinin hangi aşamada olduğunu sorması üzerine Erbakan, şunları söyledi:

"Pazartesi günü son bir görüşme yapılmış ve artık durum netleşmiş olacak. Ancak bizim buradaki hedefimiz sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'de büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde bir ittifak noktasındadır.

Pazartesi günü sadece İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir belediye başkanlığı için bir işbirliği olur mu olmaz mı onun bir netleşmesi söz konusu olacak. Eğer bir anlaşma söz konusu olmazsa, bizim Ankara, İstanbul ve İzmir'de büyükşehir belediye başkan adaylarımız seçimlere girecek. Bu konuda da hazırlıklarımız var."