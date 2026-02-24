Fatih Erbakan: Bu politikayla mı düşüreceksiniz gıda enflasyonunu?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, küresel piyasalardaki petrol fiyatlarının son 3 yılda düştüğünü hatırlattı. Yurt içinde akaryakıt fiyatlarının ise aynı dönemde 3,5 kat arttığını belirten Erbakan, enflasyondaki düşüşün bu şekilde zor olacağını savundu.

Erbakan’ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde oldu:

“1 litre mazot tarihte ilk defa Ankara’da 61,39 İstanbul’da 61,30 lira!

2023’te ham petrolün varili 75 dolardı, bugün 72 dolar.

2023’te 1 litre mazot 18,60 liraydı bugün 61,39 lira.

Petrol piyasasında varil fiyatı 3 dolar azalmış, Türkiye’de litre fiyatı 3,5 kat artmış.

Çiftçimiz traktörünü tarlaya nasıl sürecek, kamyoncu direksiyona nasıl geçecek hiç düşündünüz mü?

Bu politikayla mı düşüreceksiniz gıda enflasyonunu?”