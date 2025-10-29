  1. Ekonomim
  3. Fatih Erbakan bugün Davutoğlu'nu ziyaret edecek
Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, bugün Gelecek Partisi lideri Davutoğlu’nu ziyaret edecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve beraberindeki heyet, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Görüşme, saat 12.00’de Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde yapılacak.

Her iki partinin kurmaylarının da katılması beklenen toplantıda, gündemdeki siyasi gelişmelerin yanı sıra Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve toplumsal tabloya ilişkin değerlendirmelerin yapılacağı tahmin ediliyor.

Gelecek Partisi’nden yapılan bilgilendirmede, görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması gerçekleştirileceği bildirildi.

