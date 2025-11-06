Fatih Erbakan: Demirtaş için AİHM kararına uyulmalı, İmralı'ya çok gidilmek isteniyorsa Bahçeli gidebilir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) verdiği karara ilişkin olarak, “Sayın Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili hukuka uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. AİHM kararına uyulması ve tahliyenin gerçekleştirilmesi uygun olacaktır. Tabii komisyonun İmralı’ya gitmesinin uygun olmadığını ifade etmiştik. Çok gidilmek isteniyorsa, bu konuda çok istekli olan Sayın Bahçeli’nin görüşme yapması gerektiğini ifade etmiştik” dedi.

Erbakan, partisinin 3. Olağan Büyük Kongresi öncesinde basın yayın organlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, şunları söyledi:

“‘Kuramazlar, yapamazlar, başaramazlar, yüzde 1 bile oy alamazlar’ dediler ancak partimizin girmiş olduğu iki seçimde gösterdiği başarılar ortadadır. Hem üye sayısı bakımından, hem de oy oranı bakımından Türkiye’nin 3'üncü büyük partisi olduk. Biz, hazine yardımı alan, iktidar gücü olan, medya gücü olan, dış güçlerin desteğini alan bir parti değiliz. İman, azim ve aşkla, 7 senemizi geride bıraktık. İnşallah yeni dönemde daha çok çalışacağız, daha çok terleyeceğiz ve önce 1 milyon üye hedefine, sonra da iktidar hedefine emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.”

"Türkiye’ye sadaka ekonomisi hakim olmuş durumda"

Öte yandan borçlar alarm veriyor. Vatandaşın bankalara olan borçları 5,2 trilyon seviyesine geldi. AK Parti iktidara geldiğinde bu 6,6 milyar liraydı. Yani geçen 23 senede vatandaşın bankaya olan borçları 800 misli artmış. Bununla beraber esnafın ve işverenin borçları, kredileri 16,3 trilyon seviyesine geldi. AK Parti iktidara geldiğinde 88 milyar lira seviyesindeydi. Neredeyse 200 misli artmış.

Bireysel kredi borçlu sayısı son bir yılda 43 milyon kişiye ulaştı. Peki bu borçlar yapılıyor fakat ödenebiliyor mu? Hayır ödenemiyor, çünkü icra dosyaları 25 milyona yaklaştı. Türkiye’de sosyal yardımlar ve sadaka ekonomisi hakim olmuş durumda. Açlık ve yoksulluk sınırının altındaki milyonlara sosyal yardımlarla ayakta tutmaya çalışılıyor.

"Yapacakları en hayırlı iş, bir an önce erken seçime Türkiye’yi götürmek"

İktidar yorgundur, iktidar sorunlara çözüm olması gerekirken sorunların kaynağı haline gelmiştir, yıpranmıştır. Bundan sonra yapacakları en hayırlı iş, bir an önce erken seçime Türkiye’yi götürmek ve iktidar değişiminin sağlanmasıdır. İktidar değişiminin de 50 senelik tarihimizde olduğu gibi milli görüş yönünde bir değişim olursa Türkiye ve millete fayda sağlayacağını ifade etmek isterim."

"İmralı'ya çok gidilmek isteniyorsa, bu konuda çok istekli olan Bahçeli görüşme yapmalı"

Basın açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, Demirtaş’ın tahliye kararına ilişkin “Sayın Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili hukuka uymamız gerektiğini ifade ediyoruz. AİHM kararına uyulması ve tahliyenin gerçekleştirilmesi uygun olacaktır. Tabii komisyonun İmralı’ya gitmesinin uygun olmadığını ifade etmiştik. Çok gidilmek isteniyorsa, bu konuda çok istekli olan Sayın Bahçeli’nin görüşme yapması gerektiğini ifade etmiştik” dedi.

Erbakan, “'Terörsüz Türkiye' istemiyor musunuz” sorusunu şöyle yanıtladı:

“DEM Parti’nin ‘Kürt kardeşlerimiz eşittir PKK ve Kürtlerin temsilcisi eşittir Abdullah Öcalan’ anlayışıyla hareket etmesini doğru bulmuyoruz. Eşit yurttaşlık anlayışı çerçevesinde onların hak ettiği hakların kendilerine verilmesi tabii ki gerekli. Ama bu Abdullah Öcalan’ın serbest kalması veya terör eylemlerinde cinayet işlemiş insanların serbest bırakılması anlamına gelmez bize göre.”

"Artık başka bir cumhurbaşkanı adayını desteklememiz söz konusu değil"

Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını destekleyeceklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Biz, cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir karar açıklamıştık ve bu seçimde partimizin bir aday çıkaracağını ve kendi adayıyla seçime gideceğini, bu adayın da genel başkan olarak biz olacağımızı milletin bir isteği olarak ifade etmiştik. Dolayısıyla bizim artık başka bir cumhurbaşkanı adaynı desteklememiz söz konusu değil.

Çünkü bir defa Sayın Cumhurbaşkanı lehine adaylıktan çekilmiştik. Bir kez daha bir başkasının lehine ‘adaylıktan çekileceğiz’ demek siyasi olarak doğru olmaz. Ama tabii milletvekili seçimine yönelik olarak ittifakların yapılması mümkündür. Bu da seçmen olarak birbirine daha yakın partiler arasında olması mantıklıdır. Böyle olursa bir sinerji olması mümkün olur.”