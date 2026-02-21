Fatih Erbakan: Erbakan Hocamızın politikaları olsaydı emekli maaşı 120 bin TL olurdu

Saadet Partisi'nin Geleneksel İstanbul İftarı, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın ev sahipliğinde Yenikapı'daki Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. İftara CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan ve davetliler katıldı.

İftarda söz alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı rahmetle andı.

Erbakan, şunları söyledi:

"Hocamız dediğimiz zaman, aklımıza borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini hayata geçiren 50 sene boyunca savunan bir lider gelmektedir. Bir defa bununla ilgili olarak denk bütçeyi gerçekleştirmiştir. Denk bütçe 1996-1997'den itibaren günümüze kadar uygulanmaya devam edilseydi, bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kuruş iç borcu ve dış borcu olmayacaktı. Rahmetli Erbakan Hocamız, ağır sanayi hamlesini gerçekleştirdi. 1976-1977'de 200'den fazla sanayi tesisinin temelini attı. 50 sene boyunca bu hamle sekteye uğramadan, engellenmeden devam etseydi, bugün biz Diyarbakır'da mı daha iyi bir otomobil üretiliyor yoksa Bingöl'de mi daha iyi otomobil üretiliyor, Çorum'da üretilen tanklar mı daha güçlü, Konya'da yapılan mı daha güçlü, Urfa'da yapılan uçak motoru mu daha iyi, Adıyaman'da yapılan uçak motoru mu daha iyi, bunları konuşuyor olacaktık" ifadesini kullandı.

54. Hükümet döneminde yapmış olduğu maaş zamları, rantiyeden, faizden, israftan kurtarıp kaynak paketleri oluşturup emekliye, memura, işçiye, çiftçiye, köylüye verilen o artışlar. Eğer aynı hızla sekteye uğramadan devam etseydi, bugün biz emeklimizin maaşının 120 bin TL olduğunu konuşuyor olacaktık. Yine Erbakan Hocamız denildiğinde aklımıza gelen D-8'dir. D-8 eğer sekteye uğramadan devam edebilseydi, bugüne kadar D-60 kurulmuş olacaktı, D-60'ın kurulduğu bir dünyada bugün Gazze'deki, Yemen'deki, Sudan'daki zulümleri konuşuyor olmayacaktık. Erbakan Hocamız dendiğinde aklımıza önce ahlak ve maneviyat gelmektedir. Bugün başörtülü bakanlarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz varsa Erbakan Hocamızın ve dava arkadaşlarının atmış olduğu temeller dolayısıyladır.

Erbakan Hocamız, iktidarda kalmış olsaydı, bugün uyuşturucudan 150 bin tutuklu ve hükümlümüz hapishanelerde olmayacaktı. Büyükşehirlerde mahalleler, arka sokaklar, çetelerin, mafyaların kontrolünde olmayacaktı. Vefatının 15'inci, doğumunun 100'üncü yıl dönümünde bir kez daha kendisini rahmetle anıyoruz. Ülkemizde ve bütün dünyada paylaşımda adaleti, yönetimde adaleti ve yargıda adaleti tesis etmeyi inşallah bizlere nasip eylesin. Erbakan Hocamızın bu icraatları ve söylemlerinde vücut bulan milli görüşün manevi mirasına en güzel şekilde sahip çıkmayı bizlere nasip eylesin."