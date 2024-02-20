Fatih Erbakan seçim kararını açıkladı: AK Parti'nin yedek lastiği olmayız

Gazeteci Murat Yetkin'in sorularını yanıtlayan Fatih Erbakan, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun, Ankara'da ise Mansur Yavaş'ın kazanacağını tahmin ettiklerini belirterek, CHP'nin Eyüp, Fatih, Üsküdar gibi ilçelerde sürpriz yapabileceğini dile getirdi.

Erbakan yaptığı açıklamada AK Parti’yle görüşmelerin neden sonuçlanmadığına ilişkin de açıklamalarda bulundu:

İşbirliği için belli taleplerimiz oldu

“Bize işbirliği için başvuran AK Parti oldu. Zaten 14 Mayıs seçimleri öncesinde de onlar başvurmuştu. Bizim de işbirliği için belli taleplerimiz oldu. O zaman İstanbul’daki anketlerde yüzde 5-6 görünüyorduk.

İki ilde (Kocaeli ve Sakarya hatırlatmamı doğrulayarak) iddiamız var. Ayrıca Kütahya ve Karabük’te yüzde 10’un üzerinde görünüyoruz. Ama sadece Kocaeli’yi vermediler diye görüşmeler kesilmiş değil. İstanbul’da iki ilçe istedik. Avrupa yakasında Arnavutköy daha Refah Partisi zamanında kazandığımız bir ilçedir. Anadolu yakasında da Sultanbeyli.

Bunu kabul edemezdik...

Bize AK Parti il ve ilçe adaylıkları ilan edildiği gerekçesiyle değiştiremeyeceklerini beyan ettiler. Oysa biz 14 Mayıs öncesinde, Cumhur İttifakı çerçevesinde anlaşmamız çerçevesinde Cumhurbaşkanı adaylığımızdan vazgeçmiştik.

Bize il ve ilçe adaylıkları yerine 2-3 Belediye Meclisi üyeliği teklif ettiler. Anketlerde binde 6-7 civarında oyu görünen BBP’ye teklif ettikleriyle aynı. 14 Mayıs’ta Türkiye genelindeki yüzde 3 oyu da, kendileriyle işbirliğinin “yüzü suyu hürmetine” aldığımızı söylediler bize. Bunu kabul edemezdik.

Üstelik tabanımızda AK Parti’yle yerel seçimlerde işbirliği yapmamıza destek de yok, hatta 14 Mayıs nedeniyle tepki var. Biz de bu durumda İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarımızı ilan ettik."

Çekilmemiz söz konusu değil

Yetkin, Erbakan'la görüşmesinin devamını şöyle aktardı:

O esnada sohbette hazır bulunan Yeniden Refah Basın Müşaviri Şerif Varol, Erbakan’a gazeteci meslektaşlardan aday listelerini teslim edip etmeyecekleri soruları geldiğini sordu. Ben de sordum: Peki, AK Parti’den bir son dakika teklifi gelse ve talep karşılansa Erbakan son dakikada fikir değiştir miydi?

Erbakan “Listeleri vereceğiz” dedi; “Çekilmemiz söz konusu değil, artık çekilirsek kendimizi inkâr etmiş oluruz. AK Parti’nin yedek lastiğine döneriz.”

İstanbul’da İmamoğlu, Ankara’da Yavaş

Erbakan, bazı anketçilerin kendilerine gelerek, AK Parti’ye destek olmadıkları takdirde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kazanacağını söyleyerek çekilmeleri yönünde telkinde bulunduğunu da söyleyerek İstanbul ve Ankara seçimleri konusunda tahminlerini de paylaştı.

Bize destek vermediğimiz takdirde Murat Kurum’un kazanamayacağını söylüyorlar. Bakın, DEM Parti, hiçbir partiye seçim kazandırmak zorunda olmadıklarını söyleyince mesele olmuyor ama biz kendi adayımızla çıkınca mesele yapılıyor.

Bizim değerlendirmemiz de İstanbul’da Ekrem Bey’in daha şanslı olduğu, kazanabileceği yönünde. Özellikle Fatih, Üsküdar, Eyüp gibi ilçelerde sürpriz yapabilirler. Eyüp deyince bazı arkadaşlar sadece Eyüp Sultan Camii etrafı zannediyor; oysa Göktürk’e kadar hep Eyüp.

Ankara’da ise Mansur Yavaş’ın rahat alabileceğini tahmin ediyorum. Turgut (Altınok) Bey, fazla bir varlık gösteremedi.

Erbakan “Risk aldık” diye ekledi sohbetimizin sonunda; “Seçmenimize güveniyoruz. Sonucu 31 Mart akşamı hep beraber göreceğiz.”