Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Türkiye, NATO Zirvesi'nde ev sahibi olarak oturduğu masadan garson olarak kalktı" dedi.

Erbakan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Darbe girişiminin önlenebilir olduğunu ve süreçte iktidarın ciddi ihmalleri bulunduğunu" belirten Erbakan, FETÖ'nün devlet içerisinde güç kazanmasının uzun yıllara yayılan siyasi tercihler sonucunda gerçekleştiğini ifade etti.

NATO Zirvesi'ne sert eleştiri

Ankara'da 7 ve 8 Temmuz'da gerçekleştirilen 36. NATO Zirvesi'ni de değerlendiren Erbakan, zirvenin "kamuoyuna diplomatik başarı olarak sunulduğunu ancak Türkiye açısından somut bir kazanım elde edilemediğini" söyledi.

Zirve süresince siyasi sonuçlar yerine organizasyonun ve liderlere sunulan yemeklerin konuşulduğunu söyleyen Erbakan, "Magazin konuşuldu ama siyaset konuşulmadı. Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar, savunma sanayi alanındaki sorunlar gündeme getirilmedi" ifadelerini kullandı.

"Milyarlarca lira harcandı"

Erbakan, zirvenin organizasyonu için yapılan harcamaları da eleştirerek, "Sadece NATO liderlerinin gözü boyanacak diye milyarlarca lira harcandı. Millete gelince kaynak bulunamıyor" dedi.

Erbakan, "Trump'ın bütün kibiriyle ve üstenciliği ile söylediği tek şey ‘son kararımı vermedim ama olumlu düşünüyorum’ cümlesi oldu. Bunun manası küçümseyici ve üsttenci bir ‘bakarız’ cümlesidir. Herhangi bir vaat yok, herhangi bir güvence yok, son derece kibirli bir şekilde duruma göre ‘vakti gelince bakarız’ demiş oldu. Türkiye, NATO Zirvesi'nde masaya ev sahibi olarak oturdu ama garson olarak kalktı” ifadelerini kullandı.