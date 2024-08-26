Fatih Erbakan: Türkiye'nin en hızlı büyüyen partisiyiz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Manisa'daki programının 2. gününde, beraberindeki Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, İl Başkanı Serhat Orhan ile Kula ve Ahmetli ilçelerinin yanı sıra il merkezinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Hükümet Caddesi'nde partisinin İl Başkanlığı binasının açılışına katılan Erbakan, duanın ardından partililere hitap etti.

Hedef 1 milyon üye

Erbakan, kentte gördüğü teveccühün kendisini memnun ettiğini belirterek, geçen yerel seçimlerin ardından partisinin hızla yükselişe geçtiğini ve üye sayısının katlanarak arttığını söyledi. Yeniden Refah Partisinin 550 bin üye sayısına ulaştığına dikkati çeken Erbakan, yıl sonuna kadar 1 milyon üye hedefine ulaşacaklarına inandığını ifade etti.

"Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisidir”

Erbakan, Türkiye siyasetinin parlayan yıldızı olan Yeniden Refah Partisinin aynı zamanda en hızlı büyüyen siyasi parti de olduğunu iddia ederek, il binasının hazırlanmasında ve açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmanın ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.