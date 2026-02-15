  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fatih Erbakan'dan Cevdet Yılmaz'a: Daha fazla uzatmayın, milleti yormayın, seçim kararı alın
Takip Et

Fatih Erbakan'dan Cevdet Yılmaz'a: Daha fazla uzatmayın, milleti yormayın, seçim kararı alın

“Üçüncü ittifak” mesajıyla dikkat çeken Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu kez sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’a seslenerek erken seçim çağrısı yaptı. Emekli maaşları ve gıda enflasyonu üzerinden hükümeti eleştiren Erbakan, “Daha fazla uzatmayın, milleti yormayın, seçim kararı alın” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fatih Erbakan'dan Cevdet Yılmaz'a: Daha fazla uzatmayın, milleti yormayın, seçim kararı alın
Takip Et

"Üçüncü ittifak" mesajı vererek, "Taşın altına elimizi koymaya hazırız" açıklamasıyla gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu kez sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a, "Daha fazla uzatmayın, milleti yormayın, seçim kararı alın" çağrısında bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı etiketleyerek şu mesajı paylaştı:

"Emekli maaşlarının yetersizliğini emeklilerin çok yaşamasına, gıda enflasyonunu yağmurun yeterince yağmamasına bağladılar. Et fiyatları için koyunlar kuzular, süt fiyatları için mandalar, sığırlar hedefte. Uzatmaları oynadıklarının farkındalar. Daha fazla uzatmayın, milleti yormayın, seçim kararı alın, haydi şimdi…"

Migros’ta uzlaşma sağlandı: 7 bin 875 çalışan kadroya alındıMigros’ta uzlaşma sağlandı: 7 bin 875 çalışan kadroya alındıŞirket Haberleri
Fatih Erbakan: 2027 içerisinde seçim olacağını öngörüyoruzFatih Erbakan: 2027 içerisinde seçim olacağını öngörüyoruzGündem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'nın sonunda enflasyon yüzde 20'nin altına düşecekCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2026'nın sonunda enflasyon yüzde 20'nin altına düşecekEkonomi