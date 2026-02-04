Fatih Erbakan'dan erken seçim çağrısı: Masal anlatmayı bırakın
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu açıklamasını eleştirerek iktidara erken seçim çağrısında bulunarak "Masal anlatmayı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın" dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, erken seçim çağrısı yaparak iktidara seslendi.
"Aynı yanlışları tekrarlayarak farklı sonuçlar alamazsınız"
Sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yapılan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) 2026 ikinci toplantı sonrası yapılan basın açıklamasını paylaşan Erbakan, şunları kaydetti:
"Siz hala bildiri mi yayımlıyorsunuz? Aralık enflasyonu yüzde 0,89, ocak enflasyonu yüzde 4,84. Bu rakamların içinde TÜİK var, manipülasyon var, dezenformasyon var; yapılacak maaş zamlarını düşük tutarak halkın ekmeğiyle oynamak var.
Ama siz halka dezenflasyon hikayesi anlatıyorsunuz. Aynı yanlışları tekrarlayarak farklı sonuçlar alamazsınız. Masal anlatmayı bırakın ve bir an önce erken seçim kararı alın."
