Fatih Erbakan'dan fon soruşturması açıklaması: Bu olay büyük bir olay, araştırma komisyonu kurulmalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin başlatılan soruşturmaya dair değerlendirmelerde bulunan Erbakan, "Bu bir piyasa dalgalanması olarak nitelendirilemeyecek bir durumdur. Doğal akışa aykırı olağanüstü bir durumdur ve maalesef bir dolandırıcılıktır, vurgundur. Bu doyumsuzluğun nerelere ulaşabileceğini gösteren büyük bir olay ve göz göre göre gelen bir olaydır. Sayın Mehmet Şimşek’in 2025 yılında yaptığı bir uyarı var. Arkasından 2026 yılının Haziran ayında yabancı kuruluşların İstanbul Borsası ile ilgili uyarıları var, Türkiye’deki uzmanların uyarıları var; ama maalesef bunlar göz ardı edilmiş veya içerideki bazı kişiler tarafından görmezden gelinmiş. 500 binden fazla insan parasını yatırmış. 900 milyar liralık bir fondan bahsediyoruz ve bununla beraber borsadaki genel düşüş ile birlikte 70-80 milyar dolara varan bir kayıp ile 1 milyondan fazla kişinin etkilendiğini görüyoruz. Tabii burada malum fonların yönetimlerine baktığımız zaman siyasetçileri, eski bürokratların olduğunu görüyoruz. Tabii bunların içeri ile bağlantılı olması muhtemel ve tabii yine buradan ciddi kazanç elde edenlerin de siyasi kişilikler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu olay büyük bir olaydır. TBMM açıldıktan sonra araştırma komisyonunun kurulması ve ucu kime dayanırsa dayansın üzerine gidilmesi, sorumluların cezalandırılması lazım" ifadelerini kullandı.

'Milletvekili olarak çalışmalarına devam edecek'

İstanbul Milletvekili Doğan Bekin’in Genel Başkan Yardımcılığı ve Merkez Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasını değerlendiren Erbakan, "Tabii her partide, her ailede, her toplulukta, her STK’da bu tip görüş ayrılıkları, farklı fikirlerin olması mümkündür ve aile içerisinde dahi farklı fikirler, görüş ayrılıkları olabiliyor. Kendisiyle bazı noktalarda fikir ayrılığına düştüğümüzden dolayı biz de kendisinden bu görevlerinden affını istemesini talep ettik, kendisi de bunu talep etti. Milletvekili olarak çalışmalarına devam edecek" diye konuştu.