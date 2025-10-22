Fatih Erbakan'dan Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkacak, geri dönecek

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu senaryonun arkasında, ABB Başkanı Mansur Yavaş veya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde seçimi kaybedeceğini düşünen iktidarın, "kontrollü bir seçim" yapma isteğinin olduğunu söyledi.

Now TV'de Çalar Saat programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ankara'da kulağıma gelen bilgiler" diyerek dikkat çekici bir kulis bilgilerini izleyiilerle paylaştı.

Erbakan'ı Kılıçdaroğlu açıklamasından satır başları:

"Çünkü Kılıçdaroğlu olunca 'Bay Kemal' diyorlar, efendim 'Tuncelili' olmasından ötürü bir takım tartışmalar açıyorlar ve daha önceki seçimde de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu zaten kaybetmişti, birçok muhalefet partisinin desteğine rağmen... Diğer taraftan Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş aday olduğu takdirde kaybetme olasılığı çok yüksek. Böyle olunca tabii, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nu getirelim, kontrollü bir seçim yapalım'.

Tabii millet bunları görüyor, ciddi bir tepki doğuyor. Bu inatlaşma ve koltuğu bırakmama hırsı ters tepiyor. Bizim Anadolu'da gördüğümüz o. Siz, Kılıçdaroğlu'nu getirelim, Mansur Bey'i, İmamoğlu'nu yasaklayalım derken bir yandan Fatih Erbakan, bir başkası çıkar, yine kaybedersiniz. Sandığa gittikleri müddetçe bundan kaçış olmayacak. Zaten ekonomik olarak da, adalet bakımından da Türkiye gerçekten bir çöküşün içerisine geldi."