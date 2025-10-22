  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Fatih Erbakan'dan Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkacak, geri dönecek
Takip Et

Fatih Erbakan'dan Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkacak, geri dönecek

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan katıldığı yayında CHP'nin 24 Ekim'deki kurultay davasında "mutlak butlan" kararı çıkabileceğini ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geri dönebileceğini iddia etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Fatih Erbakan'dan Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkacak, geri dönecek
Takip Et

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu senaryonun arkasında, ABB Başkanı Mansur Yavaş veya İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde seçimi kaybedeceğini düşünen iktidarın, "kontrollü bir seçim" yapma isteğinin olduğunu söyledi. 

Now TV'de Çalar Saat programına katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Ankara'da kulağıma gelen bilgiler" diyerek dikkat çekici bir kulis bilgilerini izleyiilerle paylaştı. 

Erbakan'ı Kılıçdaroğlu açıklamasından satır başları: 

"Çünkü Kılıçdaroğlu olunca 'Bay Kemal' diyorlar, efendim 'Tuncelili' olmasından ötürü bir takım tartışmalar açıyorlar ve daha önceki seçimde de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu zaten kaybetmişti, birçok muhalefet partisinin desteğine rağmen... Diğer taraftan Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş aday olduğu takdirde kaybetme olasılığı çok yüksek. Böyle olunca tabii, 'Sayın Kılıçdaroğlu'nu getirelim, kontrollü bir seçim yapalım'.

Tabii millet bunları görüyor, ciddi bir tepki doğuyor. Bu inatlaşma ve koltuğu bırakmama hırsı ters tepiyor. Bizim Anadolu'da gördüğümüz o. Siz, Kılıçdaroğlu'nu getirelim, Mansur Bey'i, İmamoğlu'nu yasaklayalım derken bir yandan Fatih Erbakan, bir başkası çıkar, yine kaybedersiniz. Sandığa gittikleri müddetçe bundan kaçış olmayacak. Zaten ekonomik olarak da, adalet bakımından da Türkiye gerçekten bir çöküşün içerisine geldi."

Gündem
Erdoğan, Umman Sultanı El Said'e Togg hediye etti
Erdoğan, Umman Sultanı El Said'e Togg hediye etti
ÖSYM: Herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir
ÖSYM: Herhangi bir veri sızıntısı tespit edilmemiştir
DEM Partili Sırrı Sakık hakkında suç duyurusu
DEM Partili Sırrı Sakık hakkında suç duyurusu
Mardin'de kaçakçılara satılmak istenen 1500 yıllık mozaik ele geçirildi
Mardin'de kaçakçılara satılmak istenen 1500 yıllık mozaik ele geçirildi
KVKK’dan Mango uyarısı: 4,3 milyon kişinin kişisel verisi sızdı
KVKK’dan Mango uyarısı: 4,3 milyon kişinin kişisel verisi sızdı
Demirtaş cephesinden "çözüm süreci kapsamında görüşülüyor" iddiasına açıklama
Demirtaş cephesinden "çözüm süreci kapsamında görüşülüyor" iddiasına açıklama