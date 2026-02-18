Fatih Erbakan’dan muhalefete tek çatı altında birleşme çağrısı

Fatih Erbakan, NOW TV ekranlarında gündeme dair önemli mesajlar verdi. Erbakan, siyasetteki parçalı yapının toparlanması gerektiğini belirterek özellikle İYİ Parti başta olmak üzere DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile iş birliği yapılması çağrısında bulundu.

“Taksicisinden esnafına, emeklisine herkes tepkili"

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde partisinin kongresi öncesinde vatandaş ve esnafla görüşmeler yaptığını belirten Erbakan, toplumun mevcut siyasi tablodan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Sahadan gelen izlenimlerini paylaşan Erbakan, “Taksicisinden esnafına, emeklisine herkes tepkili, bir değişim istiyor. ‘Cumhur İttifakı ile birlikte olmazsanız size oy veririz’ diyorlar. ‘Cumhur İttifakı ile sakın birlikte olmayın’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

"Milletin Cumhur İttifakı’na oy vermesi mümkün değil"

Ekonomide yaşanan sıkıntıları da gündemine alan Erbakan, vatandaşların yükselen yaşam maliyetleri karşısında zorlandığını belirtti. Özellikle gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çeken Erbakan, “Gıda fiyatları karşısında milletin memnun olması ve yeniden Cumhur İttifakı’na oy vermesi mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavsiye ettiği Medine hurmasının tanesi 40 lira. Vatandaş bunu almamak için 20 liralık hurma alsa bile, Diyanet’in açıkladığı günlük fitre miktarını aşmak zorunda kalıyor. El insaf demek lazım” dedi.

Erbakan’ın muhalefeti güç birliği yapmaya daveti, gelecek dönemde siyasi partiler arasında yeni bir ittifakın kapısını aralayacak mı sorularını da beraberinde getirdi. Yapılan bu açıklamanın, özellikle muhalefet tabanındaki seçmenin beklenti ve taleplerinin bir yansıması olduğu değerlendiriliyor.