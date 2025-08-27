Fatih Portakal'ın yerine gelen isim belli oldu! Sözcü Ana Haber'de görev değişimi

Fatih Portakal, kendini emekliliğe ayırdığını söyleyerek ekranlara veda etmişti. Portakal Instagram hesabından yaptığı paylaşımında ise "Yine noktayı koyma zamanı. İyi başladım iyi bitirdim. Sözcü TV'ye son ana haberi yapıp yine emekliliğe geçtim. Güzel geçen bir 2,5 yıldı. Mesleğe nokta mı yoksa virgül mü zaman gösterecek. Ama şu anda kendime zaman ayırmam gerektiğini çok iyi biliyorum. Anın desözcğerini vermem gerekiyor. Bekle beni yeni yaşam." ifadelerini kullanmıştı.

Fatih Portakal'ın yerine Can Coşkun

Tanıtımdaki slogan dikkat çekti

Can Coşkun ile Ana Haber Bülteni'nin yayınlanan tanıtımında Can Coşkun'un muhabirlik günlerinin, çalıştığı kanallarda yaptığı röportajlarından görüntülere yer verildi. "Doğru Zaman, Doğru Yer ve Doğru Koltuk" sloganı kullanıldı.