Fatih Terim cephesinden Rezan Epözdemir açıklaması

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Fatih Terim’in avukatı, tutuklu bulunan Rezan Epözdemir’in müvekkiline yaptığı para transferine ilişkin kamuoyunda yer alan iddialar hakkında açıklamada bulundu.

“Siyasal ve askerî casusluk”

“Rüşvet”, “FETÖ/PDY’ye yardım” ve “siyasal ve askerî casusluk” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir’e ilişkin hazırlanan MASAK raporunda, Epözdemir’in Fatih Terim’e 5 milyon 432 bin 608 TL gönderdiğinin tespit edildiği belirtilmişti. Söz konusu para transferiyle ilgili olarak Fatih Terim’in avukatı, ödeme hakkında açıklık getiren bir değerlendirme yaptı.

Gazeteci Murat Ağırel'e yazılı açıklama gönderen Fatih Terim'in avukatı, söz konusu para transferinin Epözdemir'in Fatih Terim'in avukatlığını üstlendiği dönemde açılan bir dava kapsamında yapıldığını söyledi.

Ağırel, söz konusu açıklamayı şu şekilde paylaştı:

“Av. Rezan Epözdemir’in, Fatih Terim’in vekili olduğu dönemde açılan bir dava kapsamında, iş mahkemesinin müvekkilimiz lehine hükmettiği tutar söz konusudur. Bu tutar, Av. Rezan Epözdemir tarafından vekil sıfatıyla davalıdan tahsil edilmiş, ardından Fatih Terim’e transfer edilmiştir. Müvekkilimiz Fatih Terim de bu tutarı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamıştır.”