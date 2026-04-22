Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı

Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında çok kez suç duyurusunda bulunduğu Tezcan'a; Bursa, Yalova, Lüleburgaz, İstanbul Anadolu, Büyükçekmece ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından açılan davalar, Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile birleştirildi.

Halktv’den Taha Sağlam'ın haberine göre, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret", "halkın bir kesimini alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından açılan davaların birleştirilmesiyle Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Polis tarafından aranan Tezcan, adresinde bulunamadı. POLNET sisteminde kayıtlı numaradan aranan Tezcan, polis memuruna yurt dışında olduğunu ve adresini paylaşmayacağını söyledi.