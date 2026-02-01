Fatih Ürek gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni sırasında Fatih Ürek'in ablası Sevil Ürek fenalık geçirdi.

Geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Fatih Ürek Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, kız kardeşi Sevil Ürek, şarkıcı Gülben Ergen, şarkıcı Hande Yener, oyuncu Hamdi Alkan, sanat camiasından birçok isim, ailesi ve Ürek'in sevenleri katıldı. Fatih Ürek, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kız kardeşi Sevil Üret cenaze töreninde rahatsızlandı

Fatih Ürek'in ablası Sevil Ürek cenaze namazı sırasında fenalaştı. Ürek’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'İnsanlar onu çok seviyor'

Ablası Sevil Ürek, "Burada onun sevenleri var. Herkese de nasip olmuyor. İnsanlar onu çok seviyor. Allah’ın rahmetine kavuştu. Biz aile olarak taşıyacağız onu, yaşatacağız. Vasiyeti var, okul mutlaka yaptıracağız. Çocuklara, hayvanlara çok önem veriyordu. Evlerinde dua eden herkese çok teşekkür ederim" dedi.

'Sözün bittiği yer'

Ablası Nurgül Ürek, "Sözün bittiği yer. Ne diyelim? Mekanı cennet olsun. Yoğun bakım sürecinde çok direndi hayatta kalmaya çalıştı. Maalesef Rabbim aldı. Nurlar içinde yatsın. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Yapacak bir şey yok. Hepimizin gideceği yer. Çok iyi bir insandı. Yüreği, kalbi çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

'Bir kişi bile Fatih ile ilgili kötü konuşmaz'

Şarkıcı Gülben Ergen, "Bir kişi Fatih ile ilgili kötü konuşmaz, konuşamaz. Herkes Fatih ile ilgili iyi şeyler söyler. Çok iyiydi. Beklemediğimiz bir kayıptı ama kabullenmek zorundayız. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

'Onu erken kaybettiğim için üzgünüm'

Şarkıcı Hande Yener, "Çok örnek, güzel bir örnek. Onu tanımaktan, onu tanımış olmaktan çok gururluyum. Ama onu erken kaybettiğim için çok üzgünüm.. Bugün tüm ülke hüzünlü şu anda. Hepimizin neşesi gitti. Onun o gülen yüzü, gözleri de gülerdi. Sadece dudakları değil. Hiçbir sahteliği olmayan, dünya tatlısı, canım benim. Nurlar içinde yatsın. Müzik onun aşkı. Onu sahnedeyken müzikle uğurlamak çok zordu ama yapmaya çalıştım. Çok büyük saygı ve sevgi duyuyorum, o hep böyle kalacak" dedi.

'Çok kıymetli bir arkadaşımdı'

Oyuncu Hamdi Alkan, "Benim 35 yıllık çok kıymetli bir dostumdu, çok kıymetli bir arkadaşımdı. Vakitsiz bir ayrılık, çok üzgünüm diyecek bir şey yok" diye konuştu.

'Dünya iyisi bir insandı'

Dansçı Asena, "Allah rahmet eylesin, nurlar içinde uyusun Fatih'im. Dünya iyisi bir insandı. Herkese koşardı, hep başkasının derdi onun derdiydi. Omuz omuza üç buçuk sene onunla biliyorsunuz sahne yaptık. Hiçbir gün birbirimizi kırmadık. Ne diyeyim? Bir şey diyemiyorum başka" diye konuştu.

'22 senelik günlerimiz oldu'

Barbaros Fırıldak, "O zamanlar 20 yaşındaydım, zannedersem 20 senelik, 22 senelik günlerimiz oldu. En son hastaneye yatarken bile bana dedi ki; 'Barbaroscuğum' dedi, 'Hakkını helal et.' 'Ne diyorsun?' dedim, 'Fatih abi sen' dedim, 'Sen' dedim 'daha yaşayacaksın' dedim. 'Çok güzel günlerimiz olacak yine' dedim. Ama olmadı. Mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin" dedi.