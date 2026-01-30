Fatih Ürek hayatını kaybetti

Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi altında olan sanatçı Fatih Ürek cuma günü hayatını kaybetti.

59 yaşındaki Ürek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haberi alan dostlarının, sanatçının tedavi gördüğü hastaneye gittiği öğrenildi.

Ünlü sanatçı, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü. Ürek'in tedavisi o zamandan beri devam ediyordu.