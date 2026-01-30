Fatih Ürek hayatını kaybetti
Bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gören sanatçı Fatih Ürek 59 yaşında yaşamını yitirdi.
Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi altında olan sanatçı Fatih Ürek cuma günü hayatını kaybetti.
59 yaşındaki Ürek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Haberi alan dostlarının, sanatçının tedavi gördüğü hastaneye gittiği öğrenildi.
Ünlü sanatçı, 15 Ekim'de evinde kahvaltı yaptığı sırada kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüştü. Ürek'in tedavisi o zamandan beri devam ediyordu.