Fatih Ürek kimdir?

Yıllar içinde farklı alanlarda gösterdiği performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ürek, müzik kariyerinin yanı sıra dizi ve film projelerinde de yer aldı.

Bursa’da başlayan sanat tutkusu

Müzik kariyerine geçiş

Ses sanatçısı olma hayalini gerçekleştirmek isteyen Fatih Ürek, İstanbul’a taşınarak müzik alanında çalışmalar yapmaya başladı. 1993 yılında ilk albümünü çıkaran sanatçı, iki yıl sonra yayımladığı albümünde pop müziğin yanı sıra Klasik Türk Müziği tarzında da eserler seslendirdi. Ürek, 1997 yılında yayımlanan Reyting Hamdi programında canlandırdığı Fred Çakmaktaş karakteriyle de televizyon izleyicisinin beğenisini kazandı.

Televizyon ve sinema projeleri

Fatih Ürek, müzik kariyerinin yanında televizyon ve sinema dünyasında da aktif bir rol üstlendi. Ruhsar, Neredesin Firuze, Şeytanın Pabucu, Jet Sosyete ve Menajerimi Ara gibi dizi ve film projelerinde yer aldı. 2008 yılında 13 yıllık bir aradan sonra yayımladığı Sus albümü ile müzik listelerinde yeniden zirveye tırmandı. Bu albümde yer alan Hadi Hadi ve Sus şarkıları kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sunuculuk ve televizyon programları

31 yıllık müzik kariyerini sürdüren Fatih Ürek, 2011 yılında bir reklam filminde rol aldı. 2018-2020 yılları arasında büyük ilgi gören Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. Ardından Kuaförüm Sensin programında jüri üyeliği yaptı.

Ekranlarda devam eden kariyer

Fatih Ürek, en son NOW TV’de yayımlanan Gelin Görümce adlı yemek yarışmasının sunuculuğunu yapıyordu. Sanat hayatında farklı alanlarda başarıyla yer alan Fatih Ürek, hem müzik hem de televizyon dünyasındaki aktif rolüyle adından söz ettirmeye devam etmektedir.

Dillere takılan şarkıları

Yaktı Yaktı (1993)

Sen İki Gözümsün (1995)

Sus (2008)

Hala Hala (2009)

Alırım aklını (2010)

Hayde (2011)

300 - 500 (2012) (Single)

Bak Güzele (2013) (Single)

Altın Çağ (2015)

Sallayana Sallaya (2016) (Single)

Yer aldığı yapımlar

Reyting Hamdi - 1995-2007

Beyaz Show - 1996

Şeytanın Pabucu - 2008

Neredesin Firuze - 2004

Güldür Güldür - 2014

Arkadaşım Hoşgeldin - 2014

Bu Tarz Benim - 2014