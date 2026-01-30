Fatih Ürek neden öldü, hastalığı neydi? Fatih Ürek kaç yaşında, evli mi, nereli, kimdir?

Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi altında olan sanatçı Fatih Ürek hayatını kaybetti.

FATİH ÜREK NEDEN ÖLDÜ?

15 Ekim 2025 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

FATİH ÜREK'İN HASTALIĞI NEYDİ?

Fatih Ürek aniden gelişen bir kalp krizi geçirmişti. Bu olay sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

FATİH ÜREK KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

3 Nisan 1966 doğumlu olan Fatih Ürek 59 yaşında hayatını kaybetti.

FATİH ÜREK NERELİ?

Aslen Erzurumlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ancak yaşamının büyük bölümünü İstanbul'da geçirdi.

FATİH ÜREK EVLİ Mİ?

Hayatı boyunca hiç evlenmedi.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Erzurum'da doğduktan sonra genç yaşta tiyatro eğitimi aldı ve ardından müzik dünyasına adım atarak eğlence sektörünün en renkli simalarından biri oldu. "Hadi Hadi" gibi popüler şarkılarla müzik listelerinde başarı yakaladı, kendine has sahne şovlarıyla geniş bir hayran kitlesi edindi ve uzun yıllar boyunca televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

Müzik ve sahne hayatının yanı sıra sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı, samimi tavırlarıyla magazin dünyasının vazgeçilmez isimleri arasında yer buldu. Özellikle yemek ve yarışma programlarındaki sunuculuğu ile her yaştan izleyicinin sevgisini kazandı ve Türk eğlence dünyasında kendine özgü bir ekol yarattı.