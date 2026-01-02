  1. Ekonomim
  'Fatih Ürek öldü' iddialarına jet yanıt geldi: Ürek'in sağlık durumu nasıl?
'Fatih Ürek öldü' iddialarına jet yanıt geldi: Ürek'in sağlık durumu nasıl?

İstanbul'daki evinde 15 Ekim'de rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi devam ediyor. 20 dakika boyunca kalbi duran şarkıcının sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. Menajerinden yeni açıklama geldi.

Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden geçtiğimiz günlerde yapılan yazılı açıklamada, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir. Süreçle ilgili herhangi bir gelişme olması halinde kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Tüm sevenlerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

'Fatih Ürek öldü' iddiası

59 yaşındaki Fatih Ürek ile ilgili bir iddia kulaktan kulağa hızlıca yayıldı. Yeni yılın ilk saatlerinde bazı sosyal medya platformlarında 'Fatih Ürek öldü' haberi yapıldı. 'Fatih Ürek öldü' iddiasının yayılmasının ardından sanatçının menajeri Mert Siliv'den jet hızında bir açıklama geldi.

Menajeri yalanladı

Menajer Siliv, 'Fatih Ürek öldü' iddialarını kesin bir dille yalanlarken, sanatçının sağlık durumunun stabil olduğunu söyledi.

