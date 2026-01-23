Fatih Ürek’in avukatından kritik açıklama: Tedavi süreci kısmi olarak olumlu devam etmekte

15 Ekim'de evinde aniden fenalaşarak kalp krizi geçiren Fatih Ürek, o günden bu yana hastanede yaşam savaşı veriyor. Sevenlerinin dualarla beklediği sanatçının sağlık durumu hakkında uzun süredir bilgi alınamıyordu.

Fatih Ürek’in avukatı Berrin Ayata, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Talihsiz bir şekilde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alınan Fatih Ürek’in doktorları tarafından tüm prosedürler titizlikle uygulanmaktadır. Süreç, kısmi olarak olumlu devam etmektedir. Manevi desteklerini esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz.”

Kısmi iyileşme haberi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, sanatçının sevenleri “Fatih Ürek iyileşiyor” mesajlarıyla sevincini paylaştı. Doktorların sanatçıyı stabil tutmak için yoğun mesai harcadığı ve önümüzdeki günlerin kritik olduğu öğrenildi.