Fatih Ürek’in ölümüne dair “yasaklı madde” iddialarına hastaneden açıklama

Şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim'de geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ürek, dün Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreni sonrası, sanatçının yasaklı madde kullandığı ve bu nedenle hayatını kaybettiği yönündeki iddialara ilişkin hastane yönetimi, bu söylentilerin tıbbi bir dayanağı olmadığını duyurdu.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Fatih Ürek’in tedavi süreci ve yapılan testlerle ilgili şu detaylar paylaşıldı:

“Sanatçı Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 günü Liv Hospital Vadi İstanbul’a 112 Acil Ambulans ekipleri tarafından entübe halde getirilmiştir. Hastanın yatış süresi boyunca yapılan tüm klinik değerlendirmelerde ve tetkiklerinde; son günlerde sosyal medyada iddia edildiği şekilde herhangi bir madde kullanımına ilişkin bulgu veya bilgiye rastlanmamıştır.

Kamuoyunda yer alan asılsız ve spekülatif paylaşımlar, tıbbi gerçeklerle örtüşmemektedir.”