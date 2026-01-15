Fatih Ürek’in sağlık durumu nasıl? Avukatından açıklama geldi

Yoğun bakımda tedavisi devam eden Fatih Ürek ile ilgili açıklama avukatı tarafından yapıldı. Açıklamada, doktorların tüm yoğun bakım tedavi prosedürlerini uyguladığı ve sürecin kısmi olarak olumlu yönde ilerlediği ifade edildi.

“Süreç kısmi olarak olumlu”

Basın açıklamasında, “Bilindiği üzere 15 Ekim 2025 tarihinde talihsiz bir şekilde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu yoğun bakıma alınan ve tedavisi devam etmekte olan değerli sanatçımız Fatih Ürek'in doktorları tarafından tüm yoğun bakım tedavi prosedürlerinin uygulandığı, sürecin kısmi olarak olumlu devam ettiği bilgisi tarafımıza verilmiştir” denildi. Açıklamada ayrıca, “Her türlü destek mesajlarıyla manevi olarak yanında olan tüm dostları ile tüm sevenlerine de tek tek teşekkür eder, dualarınızı esirgememenizi dileriz” ifadelerine yer verildi.

“Daha bir uyanma ya da kıpırdanma olmadı”

Öte yandan, son günlerde sosyal medyada yer alan “Fatih Ürek hayatını kaybetti” yönündeki iddialar da yalanlandı. Sanatçının menajeri Mert Siliv, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Ürek’in sağlığına kavuşması için umutla beklediklerini söyledi.

Siliv, yaptığı açıklamada “Askerlik gibi gün sayıyorum. Daha bir uyanma ya da kıpırdanma olmadı” dedi.

Bası yaraları ve kilo kaybı var

Şarkıcının üç aydır yoğun bakımda olduğunu belirterek bası yaraları ve kilo kaybı bulunduğunu belirtti ve sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Bazen 3 gün iyi 4 gün kötü, bazen 2 gün kötü 5 gün iyi ama bunlar hep değerleri adına söyleyebileceğimiz gelişmeler. 3 aydır yoğun bakımda olduğundan elbette bası yaraları var. Kilo kaybı da var ama bunlar normal şeyler. Şükürler olsun ki kötüleşme yok.”