Fatih Ürek'in sağlık durumuyla ilgili menajerinden açıklama

Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili menajeri Mert Siliv açıklama yaptı.

"Durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır"

Siliv, açıklamasında “Yapılan asılsız ve spekülatif haberlere inanmamanızı rica ederiz” dedi.

Siliv, “Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir” ifadelerini kullandı.

Yanlış bilgilere karşı dikkatli olunması çağrısını yapan Siliv, “Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz” dedi.

Ürek, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Şarkıcıya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. 59 yaşındaki Ürek daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

"Damar tamamen açıldı"

İki yıl önce geçirdiği kalp krizi sonrası kalbine stent takılan 59 yaşındaki sanatçının, sağlık durumuyla ilgili hastaneden yapılan açıklamada, “Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır” ifadeleri kullanılmıştı.