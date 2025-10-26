  1. Ekonomim
  Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden kritik açıklama
Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden kritik açıklama

Geçtiğimiz günlerde evinde kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi sürerken hastaneden yapılan açıklamada, Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü, durumunun ise kritik olduğu bildirildi.

Fatih Ürek'in son durumuyla ilgili hastaneden kritik açıklama
İstanbul'da evindeyken rahatsızlanması sonrası kalbi duran, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in tedavisi hastanede sürdürülüyor.

Durumu kritik seyretmektedir

Ürek'in sağlık durumuna ilişkin Liv Hospital Hastanesi'nden yapılan açıklamada ise, "Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi sürmekte olup, durumu kritik seyretmektedir. Hastamız, hekimlerimizin yakın takibinde tedavi edilmektedir." denildi.

