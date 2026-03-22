  Fatih'te 2 bina çöktü | Bakan Gürlek: Adli soruşturma başlatılmıştır
Fatih'te 2 bina çöktü | Bakan Gürlek: Adli soruşturma başlatılmıştır

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesine ilişkin adli soruşturma başlatıldığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
Fatih'te 2 bina çöktü | Bakan Gürlek: Adli soruşturma başlatılmıştır
DHA
İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen ve iki binanın çökmesine neden olan patlamayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakarca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Fatih'te 2 bina doğal gaz patlaması kaynaklı çöktü: 9 kişi sağ olarak kurtarıldı, iki kişi için çalışmalar sürüyor
Katar’da helikopter düştü: 2 ASELSAN ve 1 TSK mensubu şehit olduKatar’da helikopter düştü: 2 ASELSAN ve 1 TSK mensubu şehit olduGündem
Akaryakıta zam gelecek mi? İşte 22 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek mi? İşte 22 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Emekli promosyonu Mart 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel oranlar...Emekli promosyonu Mart 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi

 