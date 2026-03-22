Fatih'te 2 bina çöktü | Bakan Gürlek: Adli soruşturma başlatılmıştır

İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen ve iki binanın çökmesine neden olan patlamayla ilgili adli süreç başlatıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakarca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."