Fatih'te iki bina çöktü: Acı haber geldi

İstanbul'un Fatih ilçesinde doğal gaz patlaması kaynaklı biri bir katlı diğeri iki katlı bitişik halde bulunan iki bina çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Valiliği, Fatih ilçesinde çöken 2 binaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Fatih Ayvansaray Mahallesi’nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 10 kişi enkazdan çıkartılarak hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır." denildi.

Çöken binanın nkazında kalan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Sağlık Bakanı: Sekiz kişi hastaneye kaldırıldı

Gül'ün aktardığına göre yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Gül'ün açıklamasının ardından enkaz altında kalan bir kişinin daha ekiplerce çıkarıldığı görüldü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da enkaz altında kalan dokuz kişiden sekizinin hastaneye kaldırıldığını aktardı.

İstanbul Fatih'te meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu yaşanan bina çökmesi nedeniyle etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.



Patlama sonucu oluşan enkazda yaralı olarak kurtarılan 8 vatandaşımızın tedavileri… — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) March 22, 2026

Vali Gül: Dokuz kişinin dışında iki kişinin daha enkazda olabileceği değerlendiriliyor

Enkaz altında kalan dokuz kişinin de sağ olarak çıkarıldığı bilgisinin geçilmesinin hemen ardından Vali Gül olay yerindeki ikinci açıklamasında kurtarılan 9 kişinin ardından enkazda olabilecek iki kişi için daha çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Vali Gül'ün bu açıklamasından saatler sonra enkaz altında kaldığı belirlenen 11 kişiden 10'u kurtarıldı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırılırken, bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma başlatıldı

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu:

"İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir. Enkaz altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak için fedakârca görev yapan arama kurtarma ekiplerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

İstanbul’un Fatih ilçesinde meydana gelen patlama sonucu 2 binanın çökmesi hadisesine ilişkin adli soruşturma başlatılmıştır.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, olay tüm yönleriyle titizlikle… https://t.co/rgzOIhdwiD — Akın Gürlek (@abakingurlek) March 22, 2026

Ekiplerin çalışmaları ve bir kişinin enkazdan çıkarıldığı anlar dron ile havadan görüntülendi.

Ne oldu?

Olay, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta saat 12:00 sıralarında meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından bitişik nizamda bulunan iki bina çöktü.

Fotoğraf: AA

Valilik'ten ilk açıklama: İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı patlama

Olayın ardından İstanbul Valiliği’nden yapılan ilk açıklamada şöyle denildi:

"22.03.2026 Pazar günü saat 12.00 sıralarında Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak’ta bulunan bir binada patlama meydana gelmiştir.

İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası bitişik nizamda inşa edilen iki bina çökmüştür.

Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Enkaz altında kaldığı değerlendirilen 5 kişiden 3’ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir.

Enkaz altında kalan 2 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir."

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Fatih'te 2 binanın çökmesi olayı ile ilgili İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi, İstanbul Valisi Davut Gül'den olaya ilişkin bilgi aldı. İstanbul Valisi Davut Gül enkazda kalan 5 kişiden 3'ü kurtarıldı, 2 kişi ile ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini verdi. AFAD ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Çiftçi, bölgedeki son durum ve yürütülen faaliyetleri yakından takip ediyor."

İBB'den açıklama: Doğalgaz kaynaklı olup olmadığı belirlenecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), iki binanın çökmesi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

İBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Fatih Ayvansaray’da yaşanan bina çökmesinin doğalgaz kaynaklı olup olmadığının kesin olarak belirlenebilmesi için arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir. Olay yerinde İGDAŞ ekipleri hazır bulunmakta olup, çalışmaların sona ermesinin ardından olay yeri inceleme süreci başlatılacaktır.

İlk bulgular doğrultusunda, doğalgaz kaynaklı patlamalarda genellikle görülen alev ve yanma izlerine rastlanmamıştır. Patlamanın kesin nedeni, itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin detaylı teknik incelemeleri sonucunda netlik kazanacaktır. Tüm bulgular kamuoyuyla paylaşılacaktır."