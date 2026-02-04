Fatih’te Böcek ailesinin ölümüyle ilgili iddianame tamamlandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde Böcek ailesinin “zehirlenme” şüphesiyle yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen adli soruşturma sonuçlandırıldı. Dosya kapsamında hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Ne olmuştu?

Böcek ailesi, Almanya’dan 9 Kasım’da İstanbul’a gelmiş ve Fatih’te bir otelde konaklamaya başlamıştı. 12 Kasım sabahı aile fertleri mide bulantısı ve kusma şikâyetiyle hastaneye gitmiş, kısa süreli tedavi sonrasında otele dönmüştü. Ancak aynı şikâyetler 13 Kasım gece yarısı tekrar başlayınca bu kez ambulansla hastaneye kaldırıldılar.

6 yaşındaki Kadir Muhammet ve 3 yaşındaki Masal aynı gün yaşamlarını yitirdi. Anne Çiğdem 14 Kasım’da, baba Servet ise 17 Kasım’da hayatını kaybetti.

Aynı odada kalan ve refakatçi konumunda bulunan bir kişi ile otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikâyetleriyle hastanede tedavi altına alındı.