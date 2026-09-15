Fatih'te döviz bürosunda silahlı kavga: 2 ölü, 2 yaralı
İstanbul Fatih'te bulunan bir döviz bürosunda müşteri ile iş yeri sahibi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. 1 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Fatih’te bulunan bir döviz bürosunda silahlı kavga çıktı.
Olay, Fatih ilçesi Sofçuhan İş Hanı içerisinde bulunan döviz bürosunda meydana geldi.
Büroda bir müşteri ile iş yeri sahibi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Silahla açılan ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Kavganın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı belirtildi.
Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.