Fatih'te İETT otobüsü ambulansa çarptı: 5 yaralı
İstanbul Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli ile hasta ve otobüste bulunan 1 yolcu hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Fevzipaşa Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı.
Ambulansın devrildiği kazada, ambulanstaki 3 personel ile hasta ve otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.