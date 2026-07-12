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Fatih'te İETT otobüsü ambulansa çarptı: 5 yaralı

İstanbul Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Devrilen ambulanstaki 3 sağlık personeli ile hasta ve otobüste bulunan 1 yolcu hastaneye kaldırılırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Haber Merkezi
AA
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Fatih'te İETT otobüsü ambulansa çarptı: 5 yaralı
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İstanbul Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Fevzipaşa Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı.

Ambulansın devrildiği kazada, ambulanstaki 3 personel ile hasta ve otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.

Fatih'te İETT otobüsü ambulansa çarptı: 5 yaralı - Resim : 1

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.

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