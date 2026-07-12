Fatih'te İETT otobüsü ambulansa çarptı: 5 yaralı, soruşturma başlatıldı

İstanbul Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Fevzipaşa Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı.

Ambulansın devrildiği kazada, ambulanstaki 3 personel ile hasta ve otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

İBB ve İETT, Fatih'te özel halk otobüsü ile ambulansın çarpıştığı kazaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, kazada 5 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, özel halk otobüsü ve şoförü hakkında idari ve adli soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

İETT'den yapılan açıklamaya göre, kaza bugün saat 10:18 sıralarında Fatih'te 38B hattında görev yapan İstanbul Özel Halk Otobüsleri Ticaret AŞ'ye ait bir özel halk otobüsünün ambulansla çarpışması sonucu meydana geldi.

Açıklamada, kazada 5 kişinin hafif yaralandığı belirtilerek, "Kaza ile ilgili özel halk otobüsü ve şoförü hakkında kurumumuz ve emniyet yetkililerince gerekli idari ve adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

İETT ayrıca, yaralanan yolcularla kurum tarafından yakından ilgilenildiğini belirterek, yaralılara geçmiş olsun dileklerini iletti.