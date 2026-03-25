Fatih'te iki binanın çökmesi sonucu yaralanan 2 kişi taburcu edildi
İstanbul'un Fatih ilçesinde 22 Mart'ta yaşanan patlamanın ardından iki binanın çökmesi sonucu yaralanan 10 kişiden 2'si daha taburcu edildi, altı kişinin ise tedavisi sürüyor.
Böylece toplam dört kişi taburcu edilirken, altı kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Ne oldu?
Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta, 22 Mart'ta meydana gelen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüş, enkazdan 10 kişi yaralı çıkarılmış, 1 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, enkazdan çıkarılarak tedavi altına alınan 10 kişiden 2'sinin 23 Mart'ta taburcu edildiğini bildirmişti.